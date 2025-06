Roma O’Riley primo nome per il centrocampo | la situazione

Roma e il suo centrocampo sono al centro delle attenzioni: con la deadline del 30 giugno sempre più vicina, la società lavora intensamente per rispettare il Fair Play Finanziario. Massara ha il compito di cedere almeno un altro giocatore prima di questa data, per evitare sanzioni UEFA. A luglio, invece, si aprirà ufficialmente il sessione estiva di calciomercato, pronta a regalare nuovi colpi e sorprese. La tregua si avvicina, ma le sfide sono ancora tante.

Con il passare dei giorni si avvicina sempre di più la deadline del 30 giugno per la Roma, una data che il club giallorosso spera di superare indenne, rispettando quindi i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Prima di allora però Massara avrà il compito di chiudere almeno un’altra cessione, in modo da non incorrere in multe dal Uefa. Una volta entrati poi nel mese di luglio prenderà ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che dovrà portare i giusti rinforzi per Gasperini. O’Riley obiettivo concreto. Poco più di una settimana e poi il vero focus in casa Roma saranno i potenziali acquisti, che avranno il compito di migliorare la rosa in ogni reparto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, O’Riley primo nome per il centrocampo: la situazione

In questa notizia si parla di: roma - riley - primo - nome

Roma alla carica per Fabregas: è il primo nome della dirigenza per sostituire Ranieri, ma il Como… - La Roma è in clamorosa attesa per il futuro del club e Cesc Fabregas emerge come il principale candidato per sostituire Ranieri.

Roma, servono 5 rinforzi: il primo nome è Lucumi. Ed è caccia al "nuovo Lookman" - Roma cerca 5 rinforzi per rinvigorire la rosa, con il primo nome in cima alla lista: Lucumi, il nuovo potenziale Lookman.

Si ferma Marcus Thuram! Il primo infortunio dell'Inter di Chivu riguarda proprio l'attaccante francese. Che possa essere questo un ulteriore stimolo per i nerazzurri per intervenire sul mercato? Vai su Facebook

Calciomercato Roma, per il centrocampo Gasperini pesca in Premier League; Napoli, colpo a sorpresa dall’Inghilterra: forte accelerata verso O’Riley con un'offerta da 30 Mln; La nuova Roma riparte: da Massara a Gasperini le nuove idee per un mercato da protagonisti.

Roma, O'Riley è il nome nuovo per il centrocampo di Gasperini: un anno fa è stato a un passo dall'Atalanta - C`è la volontà di fare una grande squadra, competitiva e che rispecchi le richieste del tecnico. Lo riporta msn.com

IL ROMANISTA | Calciomercato, duello Roma-Napoli per O’Riley: la situazione - CALCIOMERCATO ROMA O’RILEY – I primi movimenti della Roma in questo calciomercato estivo potrebbero riguardare il centrocampo. Riporta msn.com