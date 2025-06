Roma made in Italy | Ranieri Massara e Gasperini guidano la rivoluzione tricolore

Roma made in Italy: Ranieri, Massara e Gasperini guidano la rivoluzione tricolore. Una rinascita giallorossa che abbraccia orgogliosamente le radici italiane, portando freschezza e passione nel cuore della Capitale. Dopo anni di stranieri al comando, la società ha deciso di scrivere un nuovo capitolo, puntando su talento e tradizione italiana. L’ultima mossa in...

Una Roma tutta nuova e questa volta profondamente italiana. È questa la direzione che il club giallorosso ha scelto di intraprendere per la stagione che verrà . Dopo anni segnati da profili stranieri in panchina, in campo e nei quadri dirigenziali, la società ha deciso di voltare pagina, costruendo una squadra – non solo tecnica ma anche dirigenziale – che parli italiano. Allenatore, dirigenti e calciatori: Roma made in Italy. L'ultima mossa in ordine di tempo è il ritorno di Frederic Massara come direttore sportivo, che va ad aggiungersi alla conferma di Claudio Ranieri e all'arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina.

