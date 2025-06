Roma l’AD dello Stoccarda rivela | Woltemade resterà l’anno prossimo

La Roma si prepara a una stagione di grandi sfide e progetti ambiziosi, con nuove energie e obiettivi chiari. La conferma di Gasperini e Massara segna un passo fondamentale verso il rilancio dei giallorossi, che adesso puntano a rinforzarsi nel calciomercato per tornare tra le grandi d’Europa. La corsa alla Champions League, assente da troppo tempo, sta per riprendere: il futuro della Roma si scrive ora, con entusiasmo e determinazione.

Si conclude una settimana positiva per la Roma, che ha presentato sia il tecnico Gian Piero Gasperini che il direttore sportivo Frederic Massara. L’obiettivo dei giallorossi ora è quello di focalizzarsi sulla sessione di calciomercato, pronta ad aprire i battenti il 1° luglio. L’idea è quella di regalare al coach di Grugliasco una rosa completa in ogni reparto, per poter centrare la qualificazione alla Champions League che manca da 6 anni. Il focus andrebbe al reparto offensivo, lì dove servirebbe aggiungere un attaccante dai numeri altisonanti. Eldor Shomurodov risulterebbe essere al passo d’addio ed i capitolini starebbero cercando il suo degno sostituto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’AD dello Stoccarda rivela: “Woltemade resterĂ l’anno prossimo”

