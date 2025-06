Roma insulti in sala operatoria | sotto indagine chirurgo del Policlinico Tor Vergata

Lite con la collega e forse anche uno schiaffo: la scena ripresa in un video. Inchiesta della Regione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Roma, insulti in sala operatoria: sotto indagine chirurgo del Policlinico Tor Vergata

In questa notizia si parla di: roma - insulti - sala - operatoria

In Humanitas incontri per curare il cuore, prima della sala operatoria - In Humanitas Gavazzeni, il benessere del cuore inizia prima della sala operatoria. Grazie a un innovativo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti, i pazienti in attesa di interventi cardiochirurgici sono accompagnati in ogni fase del loro percorso di cura, con un supporto prezioso anche attraverso la teleassistenza.

Roma. Inaugurata nella Sala della Pace di Palazzo Valentini la mostra di pittura “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli - Nella suggestiva cornice della Sala della Pace di Palazzo Valentini a Roma, si è inaugurata lunedì 5 maggio la mostra personale “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli.

Secondo alcuni testimoni, il professore di Chirurgia generale avrebbe colpito la donna con uno schiaffo o un pugno. L'indignazione del presidente del Lazio: «Mai più piede in salta operatoria» Vai su Facebook

Insulti in sala operatoria mentre era in corso un intervento . Rocca: 'Ora sanzioni al medico'; Imbecille, vergogna. Insulti alla collega in sala operatoria, chirurgo di Tor Vergata sotto accusa; «Imbecille, è così difficile?»: gli insulti alla giovane collega del chirurgo di Tor Vergata. «Levati dal c**o, non ti voglio più vedere» - Il video.

Insulti in sala operatoria a Tor Vergata. Aperta un'indagine - La presunta lite tra un professore ordinario e una giovane collega sarebbe sfociata in sala operatoria durante un'intervento chirurgico ... Segnala msn.com

Roma, insulti in sala operatoria: sotto indagine chirurgo del Policlinico Tor Vergata - Dando un’occhiata al video che riprende le tensioni tra due medici in sala operat ... roma.repubblica.it scrive