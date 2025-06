Roma Gudmundsson pista concreta | non solo il Milan da battere

Roma si prepara ad affrontare una fase cruciale, tra novità e obiettivi ambiziosi. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini e il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo. La sfida? Ricostruire una rosa competitiva e puntare deciso verso la qualificazione in Champions League, dimostrando che non solo il Milan, ma anche la Roma, può essere protagonista nel calcio italiano e internazionale.

Un'altra settimana importante sta per concludersi in casa Roma. I giallorossi hanno presentato il neo tecnico Gian Piero Gasperini ed il direttore sportivo Frederic Massara, che ha rimpiazzato Florent Ghisolfi. L'obiettivo ora è quello di delineare il piano da seguire in questa sessione di calciomercato, da non sbagliare. Per tornare in Champions League nella prossima annata, infatti, servirà una rosa completa in ogni reparto, con cambi all'altezza dei già presenti titolari. Il focus dei capitolini andrebbe al reparto offensivo, lì dove servirebbe una nuova seconda punta in grado di svariare su tutto il fronte avanzato.