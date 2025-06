Roma flash mob degli ‘Operatori dell’informazione per Gaza’ | I giornalisti non sono bersagli

Nel cuore di Roma, pochi passi dalla maestosa San Giovanni in Laterano, un potente flash mob ha riempito di voce e colore la piazza. Gli operatori dell’informazione hanno voluto lanciare un forte messaggio: i giornalisti non sono bersagli, ma portatori di verità e testimonianza. Con cerotti sulla bocca e magliette simboliche, hanno chiesto rispetto e protezione per quanti rischiano la vita per raccontare Gaza. Un gesto che invita a riflettere sull’importanza dell’informazione libera e sicura.

Poco prima che Leone XIV celebrasse il Corpus Domini nella chiesa di San Giovanni in Laterano a Roma, poco distante, proprio ai piedi della statua di San Francesco, il gruppo “Operatori e operatrici dell’informazione per Gaza” ha messo in scena un flash mob per denunciare l’uccisione continua e mirata dei giornalisti in Medio Oriente, in particolare a Gaza. Cerotti sulla bocca, una maglietta con il disegno di un mirino e la scritta ‘press’, in mano e al collo le foto di alcuni tra i giornalisti palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, (ma non solo, come nel caso di Sheeren Abu Akleh, freddata da un cecchino israeliano in Cisgiordania l’11 maggio 2022) il cui lunghissimo elenco è stato stampato su un grande cartello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, flash mob degli ‘Operatori dell’informazione per Gaza’: “I giornalisti non sono bersagli”

