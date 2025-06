roma femminile minami saluta la capitale rossettini candidato per la panchina

Il messaggio di Moeka Minami riflette gratitudine e speranza, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nella storia della Roma Femminile. Con il suo addio, la societĂ si prepara ad affrontare una stagione di grandi cambiamenti e rinnovamento, puntando su un nuovo tecnico e nuove strategie per tornare a brillare nel calcio femminile italiano e internazionale.

SarĂ un' estate di grandi cambiamenti per la Roma Femminile, che dopo una stagione ricca di difficoltĂ ha salutato Alessandro Spugna ed è ancora in attesa di ufficializzare il neo tecnico. Tra le giocatrici partenti rientra anche Moeka Minami, che si trasferirĂ in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton. Proprio la giocatrice giapponese ha voluto lasciare un bel messaggio nei confronti di tutto l'ambiente giallorosso. Il messaggio di Minami. Con un messaggio sul proprio profilo Instagram, Moeka Minami ha salutato la Roma: "Prima di tutto, vorrei dire grazie a tutti. Era la mia prima esperienza all'estero.