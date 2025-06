Roma esami interrotti per blackout | bidella occupa casa del custode e ruba la corrente alla scuola

Una giornata di caos scuote la scuola Rodari di Morena, Roma, dove blackout improvvisi hanno interrotto gli esami di terza media. Alla radice del problema, un’occupazione abusiva dell’ex alloggio del custode da parte di una bidella e del marito, con furto di energia elettrica e minacce alla dirigente. Questa situazione destabilizzante mette a dura prova l’istituto, che ora cerca soluzioni per ripristinare ordine e serenità .

Alla scuola Rodari di Morena, Roma, si susseguono blackout causati da un prelievo abusivo di energia elettrica da parte di una bidella e del marito, che occupano senza titolo l’ex alloggio del custode. Minacce alla dirigente e disagi durante gli esami di terza media aggravano una situazione diventata insostenibile per l’istituto La casa occupata della . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: roma - esami - blackout - bidella

A scuola salta la corrente, la ruba la bidella che occupa la casa del custode. Le minacce del marito agli esami di terza media: il caso nell'istituto romano.

Bidella abusiva ruba l’elettricità alla scuola, salta l’esame di terza media - Un'intera scuola in ostaggio di una collaboratrice scolastica che utilizza abusivamente l'energia dell'istituto fino a provocare continue interruzioni della corrente. Da ilmessaggero.it

