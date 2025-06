Roma Abdulhamid proposto in Turchia | il Tolosa resta sullo sfondo

Con un mercato in fermento e la Champions League nel mirino, la Roma si prepara a sorprenderti. Tra proposte come quella di Abdulhamid in Turchia e il calciomercato che infiamma le trattative, i giallorossi puntano a rinforzarsi strategicamente per tornare ai vertici del calcio europeo. E con Gian Piero Gasperini alla guida, il progetto promette di essere ambizioso e vincente: il futuro romanista si scrive ora, e tu non vorrai perdertelo.

Il calciomercato si avvicina sempre di più, con la Roma che è pronta ad operare di fino. In vista della prossima stagione, i giallorossi avranno bisogno di una rosa completa in ogni reparto, per qualificarsi in quella Champions League che manca da 6 anni. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata all'esperienza di Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco vuole costruire un progetto vincente, replicando quanto fatto all'Atalanta sin dal 2016. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro per puntellare l'organico, con il focus che andrebbe alle corsie esterne.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

