Rohl beffa gli azzurrini! L’Italia U21 esce contro la Germania

L’Italia Under 21 vede svanire il sogno europeo, lasciando spazio a una Germania spietata che vola in semifinale. Dopo un match combattuto, i giovani azzurri si arrendono 3-2, con un finale ricco di emozioni e rimpianti. La sfida si conclude tra applausi e delusione, ma l’esperienza resterà impressa: ora è tempo di riflettere e tornare più forti. Dall’altro lato, la Francia aspetta, pronta a scrivere il suo capitolo...

L’Italia dice addio al sogno europeo. Gli azzurri perdono 3-2 contro la Germania che strappa il pass per la semifinale. Dall’altro lato ci sarà la Francia. ADDIO – Si chiude con il risultato di 3-2 la sfida tra Germania e Italia. Sono i tedeschi a strappare il pass per la semifinale dell’ europeo Under 21. Dopo un primo minuto passato in assoluto equilibrio se non per qualche piccolo sprazzo degli azzurri. Nella ripresa invece, succede di tutto. Al 58’ è l’Italia a passare in vantaggio. Contropiede fulmineo degli azzurri, Koleosho da fuori area con il destro buca l’estremo difensore tedesco. Dieci minuti dopo, è la Germania a trovare la via del gol che permette ai gialloneri di trovare il pareggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rohl beffa gli azzurrini! L’Italia U21 esce contro la Germania

In questa notizia si parla di: italia - germania - rohl - beffa

Tonitto, nuovi progetti Private label in Germania, Olanda, Italia e Grecia - Tonitto 1939 continua la sua espansione nel mercato del Private Label, che ora costituisce il 70% del suo fatturato.

FINALE Germania-Italia U21 3-2: Rohl di destro al 117' beffa gli Azzurrini in 9, siamo fuori; Europei Under 21, Germania-Italia 3-2: azzurri in 9 ko ai supplementari; Italia Under 21 fuori dall’Europeo: beffa dalla Germania. Nunziata: “L’arbitro ha rovinat....

L’Italia è fuori dagli Europei U21, con la Germania non basta l’orgoglio: ai supplementari è festa tedesca - Italia Under 21 eliminata dagli Europei di categoria: gli Azzurrini sconfitti ai supplementari dalla Germania per 3- Si legge su fanpage.it

UNDER 21 - Europei, l'Italia sfiora l'impresa in nove con Ambrosino, Rohl porta la Germania in semifinale: - L'Italia sfiora una clamorosa impresa e si arrende (in nove) solo a tre minuti dai rigori contro la Germania, che vola in semifinale contro la Francia. Secondo napolimagazine.com