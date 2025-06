Roberta e Giuseppe Storie di felicità in una nuova casa

Nel cuore di Viareggio, i condomini di via Comparini raccontano storie di rinascita e speranza. Roberta e Giuseppe, come tante altre famiglie, hanno trovato in questa nuova casa un rifugio di felicità e comunità. Dopo l'inaugurazione, tra muri azzurri e bianchi, si svelano vicende di vita, sogni e solidarietà, tutte rese possibili grazie alla visione innovativa di Olga e Pasquale Pezzini, ricordati con affetto nel salone. Questi spazi sono il simbolo di una società che crede nel futuro.

Viareggio I condomini di via Comparini hanno tanti volti, tante storie alle spalle, tanti vissuti, che per un gioco del destino, in queste settimane dopo l’inaugurazione dell’edificio, si incrociano tra queste mure, colorate di azzurro e di bianco. In questi spazi che sanno di "buono", che sanno di un sogno e di una visione della società all’avanguardia, resa possibile grazie ad Olga e Pasquale Pezzini, ricordati con due busti nell’ampio salone che introduce agli appartamenti. I condomini sono felici: hanno avuto l’appartamento "chiavi in mano" e alcuni lo stanno ancora finendo di arredare, tutti si salutano con il buongiorno, tutti si scambiano un sorriso, non siamo nel Paese delle Meraviglie, siamo nel quartiere ex Campo di Aviazione, un quartiere grande, uno dei quartieri di Viareggio più apprezzati e dotati di tutti i servizi, un aspetto da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roberta e Giuseppe . Storie di felicità in una nuova casa

