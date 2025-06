Rizzoli Emanuelli | oltre 100 anni di impegno per la salvaguardia degli oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Rizzoli Emanuelli rinnova il suo impegno: oltre 100 anni di passione e dedizione per preservare i nostri mari. Con alici certificate MSC e nuove deliziose proposte sostenibili in banco frigo, l’azienda italiana si impegna a promuovere un mare più sano, garantendo qualità e rispetto per l’ambiente. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e gustoso.

L’azienda italiana rinnova la sua missione per un mare piĂą sano, con alici certificate MSC e nuove specialitĂ in banco frigo sostenibili e gustose Parma, 8 giugno 2025 – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Rizzoli Emanuelli – storica azienda italiana specializzata nella lavorazione del pesce azzurro – riafferma il proprio impegno per la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Rizzoli Emanuelli: oltre 100 anni di impegno per la salvaguardia degli oceani

