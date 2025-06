Rivoluzione differenziata Gli imolesi | Raccolta ok gli abbandoni caleranno

La rivoluzione differenziata sta prendendo piede ad Imola, promettendo una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti. Con la sostituzione dei cassonetti e l'apertura senza tessera, i cittadini mostrano entusiasmo, convinti che questa piccola grande innovazione possa ridurre drasticamente gli abbandoni e migliorare la qualità della vita urbana. Non resta che aspettare il prossimo capitolo di questa trasformazione, che potrebbe cambiare per sempre il volto della città e il nostro modo di vivere in armonia con l’ambiente.

La raccolta dei rifiuti si rinnova e la città la promuove. La maggior parte dei cittadini sembrerebbe infatti approvare la piccola rivoluzione che partirà dopo l’estate con la sostituzione dei cassonetti oltre all’apertura libera, senza utilizzo della tessera (salvo per l’indifferenziato). L’iniziativa, secondo gli imolesi, potrebbe fornire un aiuto significativo contro la lotta all’abbandono dei rifiuti in prossimità delle isole ecologiche. Non manca però qualche voce controcorrente che vorrebbe soluzioni differenti al problema. Per una questione igienica, risulta inoltre molto apprezzata l’introduzione della pedaliera che permetterà di aprire anche l’umido e il vetro senza un contatto diretto con le unità di raccolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione differenziata. Gli imolesi: "Raccolta ok, gli abbandoni caleranno"

