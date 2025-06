Rivoluzione bus turistici Arriva la fermata ’Cascine’ Con bagni e 22 posteggi

Una vera rivoluzione per i visitatori: arriva la nuova fermata ’Cascine’ in piazza Vittorio Veneto, dotata di bagni e 22 posteggi, pensata per rendere più agevoli gli spostamenti delle comitive turistiche. Questa innovativa area sostituirà la tradizionale lungarno Pecori Giraldi, temporaneamente chiusa per lavori tramviari. Con questa scelta, l’amministrazione dimostra di sapersi adattare alle sfide, migliorando l’esperienza dei turisti e valorizzando il nostro patrimonio storico.

Si chiamerà ’Cascine’ la nuova area in piazza Vittorio Veneto (lato parco) dove i pullman turistici potranno fermarsi solo per far scendere e successivamente far risalire le comitive. È questa la soluzione alternativa alla classica location di lungarno Pecori Giraldi che da inizio luglio sarà interessato dai cantieri per la tramvia. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, la delibera che istituisce la nuova fermata per la salita e la discesa dei passeggeri. Operativamente la nuova fermata sarà in funzione dal 1° luglio, e nei primi giorni – finché non sarà allestito il cantiere (previsto dal 4) – la polizia municipale sarà presente nella vecchia area di lungarno Pecori Giraldi per dare informazioni e indirizzare i conducenti non informati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivoluzione bus turistici. Arriva la fermata ’Cascine’. Con bagni e 22 posteggi

