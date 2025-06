River Plate pari col Monterrey! Inter strada in discesa agli ottavi

Il Mondiale per Club vive momenti emozionanti e sorprendenti, con l’Inter che può sorridere grazie al pareggio tra River Plate e Monterrey. La sfida, terminata 0-0, rafforza la posizione dei nerazzurri in vetta al Gruppo E, aprendo nuove prospettive per l’ultima giornata. Un equilibrio instabile che promette un finale ricco di suspense e colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il Mondiale per Club entra nel vivo e sorride all'Inter, che resta in vetta al Gruppo E grazie al prezioso pareggio per 0-0 tra River Plate e Monterrey. Il secondo risultato di parità consecutivo nel girone, dopo l'1-1 tra Inter e Monterrey, cambia gli equilibri e consegna ai nerazzurri un vantaggio significativo in vista dell'ultima e decisiva giornata. SOLO PARI – Un pareggio che tiene tutto aperto anche per i messicani, che avranno il vantaggio di sfidare un Urawa ormai aritmeticamente eliminato. Tra i più pericolosi a inizio partita c'è Canales, che con l'Inter aveva preso un palo. Il suo sinistro, però, trova l'opposizione di Armani, poi Arteaga manda alto sulla ribattuta.

Mondiale per Club, il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey: fallito il sorpasso all'Inter in classifica - Nel cuore di questa emozionante sfida mondiale per club, il River Plate si ferma sul punteggio di 0-0 contro il Monterrey, rivelando un'occasione mancata di sorpasso e di consolidamento in classifica.

River Plate Monterrey 0-0, buone notizie per Chivu! La situazione aggiornata nel girone dell’Inter: 3 assenze per gli argentini! - Un pareggio a reti inviolate tra River Plate e Monterrey porta buone notizie per Chivu e l’Inter: con tre assenze tra gli argentini di Gallardo, la situazione nel girone si fa ancora più interessante.

River Plate-Monterrey 0-0. Nell’ultima giornata può succedere di tutto. I casi: Se l’Inter vince passa matematicamente Se l’Inter perde passa se il Monterrey non batte gli Urawa L’Inter passa anche con qualsiasi pareggio. Anche se il Monterrey batte gli Urawa. Vai su X

Contro l'#Inter il River Plate non avrà i tre centrocampisti titolari schierati con il Monterrey: squalificati Enzo Perez, Galoppo e Castano Vai su Facebook

