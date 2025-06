River Plate-Monterrey le pagelle | Borja pericoloso 6,5 Super Andrade 7,5

Nell’affascinante sfida tra River Plate e Monterrey, le pagelle raccontano un incontro avvincente: Borja si rende pericoloso al 65’, Super Andrade brilla al 75’, mentre Martinez Quarta sciupa un gol clamoroso. Mastantuono si accende a tratti, Sergio Ramos si mostra concentrato e reattivo, con Canales che solo una volta sfiora il gol. Un match ricco di emozioni, dove ogni dettaglio fa la differenza.

Martinez Quarta sbaglia un gol clamoroso, Mastantuono si accende a sprazzi. Sergio Ramos è concentrato e reattivo, solo una volta Canales va al tiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - River Plate-Monterrey, le pagelle: Borja pericoloso, 6,5. Super Andrade, 7,5

River Plate-Monterrey 0-0, pagelle e tabellino: Mastantuono solo a sprazzi, intramontabile Sergio Ramos

