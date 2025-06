River Plate-Monterrey i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per Club

Nel confronto tra River Plate e Monterrey, il fantacampionato mondiale per club ci regala emozioni e sorprese. Tra i top e flop della giornata, spiccano le performance che hanno fatto la differenza e le delusioni inaspettate. La sfida senza reti tra le contendenti dell’Inter nella fase a gironi sottolinea l’importanza delle singole prestazioni, con Andrada, portiere dei messicani, protagonista di una prova da incorniciare. Ecco i dettagli più interessanti di questa partita avvincente.

