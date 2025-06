River Plate Monterrey 0-0 buone notizie per Chivu! La situazione aggiornata nel girone dell’Inter | 3 assenze per gli argentini!

Un pareggio a reti inviolate tra River Plate e Monterrey porta buone notizie per Chivu e l’Inter: con tre assenze tra gli argentini di Gallardo, la situazione nel girone si fa ancora più interessante. Dopo il successo dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds, il punto conquistato questa notte potrebbe rivelarsi decisivo. La sfida tra River Plate e Monterrey si conclude senza vincitori, lasciando spazio a nuove strategie e speranze per i nerazzurri nel cammino mondiale.

River Plate Monterrey 0-0, buone notizie per Chivu! la situazione aggiornata nel girone dell’Inter: 3 assenze per gli argentini di Gallardo. Dopo il successo al fotofinish ottenuto dall’ Inter contro l’ Urawa Red Diamonds per 2 a 1, nella notte si è disputata anche l’altra partita del girone dei nerazzurri al Mondiale per Club, quella tra River Plate e Monterrey. Il risultato finale sorride a Cristian Chivu. Le due squadre hanno infatti pareggiato per 0 a 0. Gli argentini vanno così a 4 punti in classifica, a pari merito dei nerazzurri: a decretare quale squadra chiuderà il girone da prima e chi da seconda sarà lo scontro diretto tra le due compagini, in programma giovedì alle 3 di notte (ore italiane). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - River Plate Monterrey 0-0, buone notizie per Chivu! La situazione aggiornata nel girone dell’Inter: 3 assenze per gli argentini!

