River Plate guai per Gallardo | ben tre squalificati contro l'Inter!

Il River Plate di Gallardo si presenta all'appuntamento contro l’Inter con una grana in più: tre squalificati. Dopo il pareggio senza reti contro il Monterrey, la squadra argentina dovrà affrontare la sfida importante con un handicap. Le assenze pesano sul morale e sulla strategia di gioco, rendendo questa partita una vera e propria prova di carattere per i sudamericani. La tensione è alle stelle: sarà una battaglia all’ultimo respiro, ecco cosa ci aspetta.

Cattive notizie per il River Plate dopo il pareggio contro il Monterrey. La squadra di Gallardo arriva al match con l’Inter con ben tre squalificati. IL QUADRO – Dopo la vittoria dell’Inter contro i giapponesi dell’Urawa, nella notte italiana del Mondiale per Club è toccato scendere in campo alle altre due squadre del gruppo E. In River Plate-Monterrey, però, né vincitori né vinti. Lo 0-0 finale della sfida fa sì che gli argentini di Marcelo Gallardo e i nerazzurri di Cristian Chivu arrivino allo scontro diretto di mercoledì prossimo a pari punti nella classifica dei gironi, lasciandosi dietro i messicani e i giapponesi appena sfidati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - River Plate, guai per Gallardo: ben tre squalificati contro l’Inter!

