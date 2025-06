Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025 | un difficile segreto per Gracia

Preparati a scoprire i segreti più nascosti di Las Sabinas: tra amore, dilemma e verità sconvolgenti, le prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas promettono emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Nel cuore di questa soap avvincente, il passato di Gracia si riaffaccia minaccioso, mettendo a dura prova i sentimenti di tutti i protagonisti. Scopriamo insieme cosa ci aspetta da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025 su Disney+.

© Disney+ Nel corso delle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas la nascita dell’amore tra il figlio Lucas e Lucia costringe Gracia a fare i conti con un difficile segreto del suo passato. Una verità che sconvolge anche Lucas, non si oppone quando la madre decide di mandarlo per un po’ di tempo dalla nonna a Barcellona affinché stia lontano da Lucia. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it