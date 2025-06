Risultati Mondiale per Club LIVE | grande vittoria della Juve contro il Wydad per 4-1 ora in campo il Real Madrid

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide che tengono il mondo con il fiato sospeso. La Juventus brilla nel girone G, conquistando una grande vittoria contro il Wydad con un netto 4-1, mentre il Real Madrid si prepara a scendere in campo. Segui con noi gli aggiornamenti live di questa prestigiosa competizione e scopri come si sta delineando il percorso delle grandi squadre verso il trionfo mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: grande vittoria della Juve contro il Wydad per 4-1, ora in campo il Real Madrid

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

