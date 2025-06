Rissa col coltello fuori dalla discoteca a Misano | 27enne al pronto soccorso

Una serata che si sarebbe potuta trascorrere in allegria si è trasformata in un brutto episodio di violenza fuori dalla discoteca Villa delle Rose a Misano. La lite tra due giovani è sfociata in una rissa con uso di coltello, lasciando un ragazzo di 27 anni ferito alla spalla e soccorso dai sanitari. Un episodio inquietante che richiama l’attenzione sulla sicurezza nei locali di divertimento.

Riccione, 22 giugno 2025 – Litigano nel bagno della discoteca. Dalle parole poi passano alle mani: uno dei due tira fuori un coltellino e aggredisce l’altro alla spalla. È successo questa mattina all’esterno della Villa delle Rose. Il ragazzo ferito è un 27enne abruzzese, che era venuto a far serata nel locale di Misano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto hanno portato il giovane in pronto soccorso. Per sua fortuna, le ferite si sono rivelati superficiali. Il fatto è avvenuto quando la serata nella discoteca volgeva al termine. Da una prima ricostruzione, sembra che l a lite sia scoppiata poco prima delle 5 quando l’abruzzese e il giovane che poi l’ha ferito erano nel bagno della Villa delle Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa col coltello fuori dalla discoteca a Misano: 27enne al pronto soccorso

In questa notizia si parla di: fuori - discoteca - misano - 27enne

