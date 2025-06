Riserve idriche a regime per l’estate Rivieracqua | Non temiamo la siccità ma niente sprechi

Grazie alle abbondanti piogge di inverno e primavera, insieme agli interventi sugli acquedotti, le riserve idriche sono a regime per l’estate. Non temiamo la siccità, ma è fondamentale evitare sprechi e usare le risorse con responsabilità. Con questa gestione oculata, possiamo affrontare con fiducia i mesi più caldi, garantendo acqua sicura e abbondante per tutti.

La buona piovosità del periodo invernale e primaverile unita agli interventi sugli acquedotti permettono di guardare con fiducia ai prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Riserve idriche a regime per l’estate, Rivieracqua: “Non temiamo la siccità ma niente sprechi”

In questa notizia si parla di: riserve - idriche - regime - estate

Il nuovo Auditorium della musica all'ex Gil pronto dopo l'estate: "Nel 2028 sarà a pieno regime" - Il nuovo Auditorium della musica di Forlì, situato all'ex Gil, sarà completato entro la fine dell'estate e entrerà a pieno regime nel 2028.

Nell’imperiese riserve idriche a regime per l’estate. Rivieracqua: “Non temiamo la siccità ma niente sprechi”; Alluvioni al Nord, desertificazione al Sud. L'estate parte proprio alla grande; Puglia: senza interventi rapidi emergenza idrica anche nel 2025.

Nell’imperiese riserve idriche a regime per l’estate. Rivieracqua: “Non temiamo la siccità ma niente sprechi” - La buona piovosità del periodo invernale e primaverile unita agli interventi sugli acquedotti permettono di guardare con fiducia ai prossimi mesi ... Segnala ilsecoloxix.it

Estate 2025: nessuna emergenza idrica in Toscana - Buone notizie in vista dell’estate: Toscana e Liguria non soffriranno la sete nei mesi più caldi del 2025. Da toscanaoggi.it