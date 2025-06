Rischio Burnout le cause | come prevenirlo e affrontarlo in ambito scolastico

In un contesto scolastico sempre più complesso, insegnanti, dirigenti e personale ATA si trovano ad affrontare sfide che aumentano il rischio di burnout. Stress, aggressioni e pressioni sociali incidono profondamente sul benessere di chi lavora con i giovani. È fondamentale conoscere le cause principali di questa condizione e adottare strategie efficaci per prevenirla e affrontarla, garantendo così un ambiente scolastico più sereno e produttivo. Scopriamole insieme.

A rischio burnout sempre più docenti, Dirigenti Scolastici, DSGA, e tutto il personale ATA. Le aggressioni da parte dei genitori e alunni, le tensioni con la dirigenza e le crescenti aspettative sociali contribuiscono ad una pressione sempre maggiore sugli insegnanti, che spesso si sentono sottovalutati sia economicamente che professionalmente. Scopriamo quali sono le principali cause . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

