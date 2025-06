Rinnovo per i vertici di Assifero Eletto il bolognese Antonio Danieli

Danieli ha delineato la strada per un futuro più forte e coeso, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso tra tutti gli attori del terzo settore. Con oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il paese, si apre un nuovo capitolo di collaborazione e innovazione, volto a rafforzare il ruolo della filantropia italiana come pilastro strategico per lo sviluppo sociale e culturale del nostro Paese.

Oltre 200 partecipanti in rappresentanza dei 184 enti associati, ma anche consulenti, esperti e organizzazioni di Terzo settore "con i quali auspichiamo una partnership rinsaldata, consapevoli di rappresentare, come filantropia italiana, un asse strategico per il Paese, in dialogo con le istituzioni e con il mercato". Con queste parole il neo-presidente di Assifero, associazione delle fondazioni e degli enti filantropici italiani, Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale della Fondazione Golinelli, ha introdotto le linee di intervento per il suo mandato, dopo il passaggio di testimone con la presidente uscente Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne.

