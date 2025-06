Rimini la ripartenza si avvicina Ritiro da metà luglio a Riolo Terme

Rimini si prepara a tornare in grande stile: la ripartenza è alle porte con il ritiro estivo a Riolo Terme dal 16 luglio al 3 agosto. La squadra, anche se ancora senza allenatore, ha già trovato casa al prestigioso Grand Hotel, simbolo di un ecosistema che promette di rafforzare i muscoli e il carattere dei biancorossi. La rinascita è alle porte, e Riolo Terme si conferma come il cuore pulsante di questa nuova avventura.

Manca ancora l’allenatore, ma la squadra c’è e ora anche la sede del prossimo ritiro. Rimini ha scelto Riolo Terme per allenare i muscoli in vista della prossima stagione. Da mercoledì 16 luglio e fino a domenica 3 agosto la squadra alloggerà al Grand Hotel di Riolo gestito dall’imprenditore riminese Corrado Della Vista. "Siamo felicissimi che tra tante alternative il Rimini abbia scelto Riolo Terme – dice – dove abbiamo creato un ecosistema sportivo e di benessere in grado di valorizzare tutto il territorio. Il Rimini, come come già in passato altre importanti realtà sportive, ha creduto nel progetto, e siamo onorati di accogliere i biancorossi per la preparazione al prossimo campionato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net