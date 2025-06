Riforme e meno costi energetici Cosa serve all’Italia per affrontare le sfide globali secondo Cottarelli

Carlo Cottarelli, noto per la sua schiettezza e analisi senza filtri, ci guida attraverso le sfide che l’Italia deve affrontare: riforme incisive e riduzione dei costi energetici sono le priorità imprescindibili. Nel suo ultimo libro, “Senza giri di parole”, l’economista svela cosa serve davvero per preparare il paese alle sfide globali. Ma quali sono i passi concreti suggeriti da Cottarelli per un futuro più stabile e sostenibile?

Probabilmente nel titolo del suo ultimo libro è contenuta la caratteristica che in assoluto lo rappresenta di più. Non usa mezzi termini. Non fa sconti, è diretto. Una schiettezza che diventa metodo applicato all’analisi dei problemi complessi. “Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro”(Mondadori) è l’ultimo libro dell’economista Carlo Cottarelli. Approfittando di una recente presentazione, Formiche.net ha parlato con il docente ed ex politico per tracciare un quadro analitico a partire dalle sette sfide contenute nel saggio. Professore, nel suo testo parte dal mettere a fuoco il riassetto del potere internazionale tra Cina e Stati Uniti in particolare dopo l’insediamento della nuova amministrazione di Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Riforme e meno costi energetici. Cosa serve all’Italia per affrontare le sfide globali secondo Cottarelli

