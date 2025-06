Rifiuti e bivacco in strada Fdi denuncia il degrado

La situazione di degrado lungo Via Palermo a Mondragone getta un’ombra sulla qualità della vita dei residenti, costretti a convivere con rifiuti abbandonati e bivacchi incessanti. Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, denuncia con fermezza questa crisi che richiede interventi rapidi e concreti per ripristinare decoro e sicurezza. È ora che le istituzioni si facciano carico di questa emergenza, mettendo in atto azioni efficaci per ridare dignità alla zona e ai suoi abitanti.

Rifiuti in strada e bivacco. E’ la situazione di degrado denunciata dal dirigente di Fratelli d’Italia Mondragone Antonio Belli. “Via Palermo, località residenziale, è abbandonata a se stessa - denuncia Belli - La zona è ostaggio dei rifiuti con i residenti che hanno difficoltà a entrare nelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rifiuti e bivacco in strada, Fdi denuncia il degrado

In questa notizia si parla di: rifiuti - bivacco - strada - denuncia

La denuncia di una residente: "Fra le torri Camuzzi e via Aterno rifiuti gettati in strada e vicino ai palazzi" [FOTO] - Una residente segnalata tra le Torri Camuzzi e via Aterno denuncia l’abbandono di rifiuti illeciti nelle strade e vicino ai palazzi.

Rifiuti e bivacco in strada, Fdi denuncia il degrado; Parcheggi tra incuria e degrado: “GPS va revocata, non rispetta il contratto e deve 5 milioni al Comune”; Mangiano e lasciano i rifiuti nell’ascensore dell’ospedale, lo sfogo del cardiologo: “Troppo divario tra nord e sud”.

Abbandona rifiuti in strada nel Palermitano, denunciato - Sorpreso dal sistema di sorveglianza Aquila mentre getta rifiuti speciali all'incrocio ... Come scrive ansa.it

Rifiuti abbandonati, denunciato 23enne: in sei mesi 48 multe - In sei mesi di controlli sul territorio sono state «pizzicate» dalla Polizia locale di Albano Sant’Alessandro 48 persone che hanno abbandonato i rifiuti per strada o li hanno gettati nei cestini ... Scrive ecodibergamo.it