In un caso che mette in evidenza le sfumature delle responsabilità familiari, il tribunale di Sciacca ha deciso di revocare l’assegno di mantenimento a una donna che, pur avendo le capacità di lavorare, ha scelto di non farlo. La sentenza solleva importanti riflessioni sui doveri morali e legali all’interno delle relazioni di coppia, tra tradimenti, crisi e mancanza di dialogo. Ma quali sono davvero i limiti tra libertà personale e dovere verso l’altro?

E' in condizioni di lavorare ma sceglie di non farlo: il giudice le revoca l'assegno di mantenimento che veniva corrisposto ogni mese dall'ex marito. A deciderlo è stato il tribunale di Sciacca, come racconta il Giornale di Sicilia di oggi. DOSSIER - Tradimenti, mancanza di dialogo e crisi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Rifiuta volontariamente di lavorare", il giudice le revoca il mantenimento del marito

