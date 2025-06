Riders! performance urbana per reclamare visibilità

In un’Italia dove circa 700.000 riders sfidano il silenzio e l’ombra, la loro presenza è fondamentale ma spesso invisibile. Con una performance urbana avvincente, si chiede di mettere in luce questa comunità di lavoratori, vittime di condizioni precarie e paghe misere. È ora di smuovere le acque e far sentire la loro voce: perché il loro impegno merita rispetto e riconoscimento.

Si stima che in Italia i riders, i lavoratori che consegnano beni per le piattaforme digitali, siano circa 700mila. Un insieme di persone quasi invisibile, costretto a correre per paghe . il manifesto.

