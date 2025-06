Ricostruire un’anima Fortitudo Ecco la prima vera sfida di Caja

Ricostruire un'anima, forte e vibrante, rappresenta la vera sfida di Caja. Dopo le partenze di Riccardo Bolpin, Gherardo Sabatini e Pietro Aradori, la Virtus Bologna si trova a un crocevia cruciale: ridefinire identità e spirito per risalire la china. Un percorso difficile, ma fondamentale, per tornare a essere la squadra vincente e ambiziosa che tutti sogniamo. La rinascita parte proprio da qui.

Fortitudo e un’anima da ricostruire: dopo gli addii di Riccardo Bolpin, Gherardo Sabatini e Pietro Aradori, la Effe è di nuovo davanti a un crocevia. Non uno qualunque: quello dell’identità, che per una squadra da rifare daccapo, e con ambizioni da primatista, è elemento vitale. Così, dopo una stagione sciagurata e conclusa con la delusione in chiave promozione, l’estate biancoblù si è aperta con tre partenze che, al di là di qualche nota polemica (e del contraddittorio, dato che sono stati scelti i social network dai giocatori uscenti) sembra un capitolo già chiuso e sul quale non montare polemiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ricostruire un’anima Fortitudo. Ecco la prima vera sfida di Caja

In questa notizia si parla di: ricostruire - anima - fortitudo - ecco

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana» - Nella corsa al titolo tra Inter e Napoli, Arrigo Sacchi offre la sua visione da esperto, suggerendo che il Napoli debba dare il massimo in campo, mentre l'Inter dovrebbe adottare uno stile di gioco meno italiano.

Ecco i "Percorsi dell’anima" in biblioteca - Tutto pronto per "Percorsi dell’Anima – Arte e Poesia tra luce e frammenti", una mostra collettiva che valorizza le opere di persone con esperienze di disagio psichico.

Giovanni Mafrici vi guiderà tra talk, interviste esclusive e approfondimenti. Questa settimana spazio per tante novità:gli ospiti sono l'anima... Vai su Facebook

Ricostruire un’anima Fortitudo. Ecco la prima vera sfida di Caja; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.

Ricostruire un’anima Fortitudo. Ecco la prima vera sfida di Caja - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Fortitudo, ecco Alibegovic vicepresidente tuttofare: “Qui lealtà come in una famiglia. Sogno il tutto esaurito al PalaDozza” - Trentun anni dopo da eroe di Reggio alla Furla, sede dei primi giorni di lavoro della nuova Fortitudo ... Segnala bologna.repubblica.it