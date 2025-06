Ricercatore italiano fatto a pezzi in Colombia | arrestati i 4 killer Giallo sui motivi dell' assassinio di Alessandro Coatti

Un mistero che scuote l’Italia e la Colombia si sta lentamente chiarendo. Alessandro Coatti, ricercatore italiano di 38 anni, è stato brutalmente ucciso in Colombia, e ora le indagini portano alla cattura dei quattro sospettati, grazie alla scoperta di prove nei dispositivi elettronici del biologo. Quello che inizialmente sembrava una semplice rapina si rivela un caso più complesso e inquietante, aprendo nuovi interrogativi sui motivi dietro questa tragica vicenda.

Una semplice rapina oppure qualcosa di più? Nei cellulari e dispositivi elettronici del biologo 38enne italiano, Alessandro Coatti, c'è la risposta. Proprio grazie all'esame di smartphones e pc sono stati eseguiti in Colombia quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di 4 cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio, in concorso, di Coatti, brutalmente assassinato il 6 aprile.

