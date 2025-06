Ricerca e Università 160 milioni in più per stabilizzare i precari | tutte le novità del provvedimento

Il governo mette in campo un nuovo investimento di 160 milioni di euro per rafforzare il settore della Ricerca e dell’Università, una mossa fondamentale per stabilizzare i ricercatori precari. Con l’approvazione del decreto legge dal Consiglio dei Ministri, si apre una nuova fase di sostegno concreto alle eccellenze italiane. Scopriamo insieme tutte le novità e come questa iniziativa cambierà il volto del sistema accademico nel nostro Paese.

Ricerca e Università: arrivano 160 milioni in più per stabilizzare i ricercatori precari. Cosa contiene il decreto legge approvato dal Cdm. Più fondi da parte del governo per la ricerca e l’Università. Nell’ultimo Consiglio dei ministri, su proposta di Anna Maria Bernini, l’esecutivo ha approvato lo stanziamento di 160 milioni di euro per assumere i ricercatori. – notizie.com È la risposta del governo a una lettera aperta indirizzata alla premier Giorgia Meloni da parte dei precari del mondo del Pnrr: “ Abbiamo costruito le strutture del Piano di ripresa, ma siamo destinati a una lunga disoccupazione”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ricerca e Università, 160 milioni in più per stabilizzare i precari: tutte le novità del provvedimento

