Riboldi e il bilancio del primo anno alla guida della sanità piemontese I progetti avviati

Il primo anno alla guida della sanità piemontese da parte di Federico Riboldi, Assessore regionale e vicesegretario di Fratelli d’Italia, si fa notare per innovativi progetti che migliorano l’efficienza e l’accessibilità delle cure. Dalla calendarizzazione serale e nel weekend delle visite alle prestazioni arretrate, fino all’implementazione di un Centro Unico Prenotazioni con intelligenza artificiale, il futuro della sanità piemontese si prospetta più vicino, rapido e inclusivo. Un percorso che promette di rivoluzionare il sistema sanitario locale.

Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte e vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia, traccia un bilancio del primo anno alla guida della sanità piemontese: "I progetti che abbiamo avviato: primi in Italia a calendarizzare visite ed esami la sera, il sabato e la domenica, con 65.000 prestazioni arretrate eseguite; nuovo Centro Unico Prenotazioni integrato con l'intelligenza artificiale per una gestione più rapida ed efficiente (in lavorazione disponibile da gennaio 2026); numeri del personale sanitario: 1.755 operatori in più e un nuovo concorso da 600 posti chiuso il 31 maggio; approvazione definitiva e avvio della seconda fase del progetto di ricerca clinica, preclinica e traslazionale sul mesotelioma;?Pfas: incontri periodici con la cittadinanza ed avvio del biomonitoraggio per la salvaguardia della salute dei cittadini residenti nell'area circostante il polo chimico di Spinetta Marengo; piano di edilizia sanitaria più imponente di sempre per dotare la nostra Regione di strutture sanitarie moderne e performanti (11 nuovi Ospedali, 30 Ospedali di Comunità, 91 Case di Comunità e 43 Centrali Operative Territoriali per un investimento da oltre 4,5 miliardi di euro); oltre 300 stakeholder auditi per il nuovo Piano Socio Sanitario, che attendeva una riscrittura integrale dal 1995; candidatura di nuovi IRCCS pubblici per la valorizzazione delle eccellenze sanitarie presenti sul nostro territorio e per portare il Piemonte a livello delle grandi regioni del nord;?istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali dei Medici di Medicina Generale. 🔗 Leggi su Iltempo.it