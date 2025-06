Riapre l’ipermercato a Calenzano il 26 giugno l’inaugurazione di Tosano

Preparati a vivere un'esperienza di shopping rinnovata: il 26 giugno, l’ipermercato Iper Tosano apre le sue porte a Calenzano, riportando vivacità e convenienza nel cuore del centro commerciale Il Parco. Dopo mesi di rinnovamenti, si annuncia una grande festa di riapertura: scopri cosa ci riserva questa nuova avventura commerciale, perché questo è solo l’inizio di tante novità da non perdere.

Calenzano (Firenze), 22 giugno 2025 – Conto alla rovescia per l’inaugurazione di Iper Tosano, l’ipermercato che il 26 giugno riporterà vita nell’ ex Carrefour di Calenzano, nei pressi dell’ingresso dell’autostrada del Sole. Il punto vendita del centro commerciale Il Parco è stato oggetto di importanti lavori in questi mesi e adesso è il momento di far tornare i clienti nel negozio: per celebrare l’apertura la proprietà ha lanciato una promozione, dal 26 giugno al 6 luglio ad ogni spesa effettuata sarà infatti applicato uno sconto del 10 per cento. Una notizia importante anche sul fronte del lavoro: infatti la struttura dà impiego a circa 200 addetti, compresi gli ex dipendenti Carrefour che sono stati reintegrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it