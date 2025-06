Riabilitazione in sella a un cavallo il Cer si trova per far festa

La riabilitazione in sella a un cavallo rappresenta un’esperienza unica di rinascita e speranza. Il Centro equestre di riabilitazione Cer Monza sta per celebrare un evento speciale, un momento di gioia e condivisione che coinvolge volontari, istruttori e alunni. Il 27 giugno alle 11.30, un centinaio di invitati si riunirà per rafforzare il legame tra equitazione e benessere. Ma di cosa si occupa esattamente il Cer?

Un evento importante per l'associazione Cer (Centro equestre di riabilitazione) si sta avvicinando e volontari, istruttori e alunni sono sempre più impazienti. Si tratta di un incontro conviviale offerto da Cer Monza per un centinaio di invitati, che si terrà in data 27 giugno alle 11.30. Di cosa si occupa il Cer? L'associazione Cer è una ETS che ha l'obiettivo di migliorare la condizione psicofisica di persone che hanno subito limitazioni di capacità motorie o psicologiche a causa di malattie che siano congenite o acquisite. Tutto avviene attraverso lezioni di equitazione tenute da istruttori specializzati, formati presso ANIRE (Associazione italiana di riabilitazione equestre), con il supporto di numerosi volontari.

