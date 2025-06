Restare Lontani | il nuovo singolo di Samuele Cavallo è ora disponibile

Scopri "Restare Lontani", il nuovo singolo di Samuele Cavallo, ora disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Un brano intenso che esplora la complessit√† dei sentimenti e la distanza che pu√≤ crescere tra due persone amate. Scritto e interpretato dal talento pugliese, prodotto da Nicol√≤ Fragile e mixato nel leggendario Bach Recording Studio di Milano, questo pezzo ti coinvolger√† fin dal primo ascolto. Un amore che si lascia andare: il tema di ‚ÄúRestare Lontani‚ÄĚ.

È disponibile nelle principali piattaforme digital "Restare Lontani", il nuovo singolo di Samuele Cavallo, scritto dallo stesso cantautoreattore e musicista pugliese con Samuele Sfingi. Il brano è prodotto da Nicolò Fragile per l'etichetta HIT FACTORY e mixato presso il leggendario Bach Recording Studio di Milano, lo stesso in cui ha lavorato anche il grande Toto Cutugno. Un amore che si lascia andare: il tema di "Restare Lontani" di Samuele Cavallo. Dal 2024 è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali "Restare Lontani", il nuovo brano firmato dal cantautore, attore e musicista pugliese Samuele Cavallo, scritto insieme a Samuele Sfingi e prodotto da Nicolò Fragile per l'etichetta HIT FACTORY.

"Restare Lontani": il nuovo singolo di Samuele Cavallo è ora disponibile

