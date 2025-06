Repubblica | Anguissa resta il Napoli cambia strategia | no a Musah ora si punta al rinnovo fino al 2028

Il Napoli rivede i piani e rilancia con entusiasmo: Anguissa resta e diventa il pilastro del nuovo progetto targato Conte. Dimenticate Musah, ora l’obiettivo è consolidare il suo ruolo con un rinnovo fino al 2028. Una strategia che rafforza l’asse tra club e giocatore, puntando a un futuro azzurro ancora più brillante. La vera sfida è ora scrivere il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura, e Anguissa è pronto a farne parte.

"> Dalla cessione imminente al ruolo centrale nel nuovo progetto firmato Antonio Conte. Il futuro di Frank Anguissa si tinge ancora d’azzurro. Come racconta Pasquale Tina sulle colonne di Repubblica Napoli, il centrocampista camerunense sembrava destinato a lasciare il club dopo l’interruzione delle trattative per il rinnovo, con sirene dalla Saudi League e l’interesse concreto del Fenerbahce di JosĂ© Mourinho. Ma le offerte promesse, comprese tra i 25 e i 30 milioni, non si sono mai concretizzate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Anguissa resta, il Napoli cambia strategia: no a Musah, ora si punta al rinnovo fino al 2028”

In questa notizia si parla di: repubblica - anguissa - napoli - rinnovo

Napoli-Anguissa: trattativa in salita per il rinnovo, il club propone un’offerta al ribasso - La trattativa tra Napoli e Anguissa per il rinnovo contrattuale si fa sempre più complicata. Il club azzurro, fedele alla sua politica di sostenibilità , ha proposto un'offerta al ribasso, mentre il centrocampista camerunese mira a una retribuzione più alta, forte anche dell'interesse di club sauditi.

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

#Anguissa apre al Napoli, si lavora al rinnovo! Si è raffreddata la pista relativa al centrocampista del Milan, Yunus Musah, anche perché potrebbe restare Anguissa. Decisivo il gesto di riallacciare i contatti per un rinnovo del contratto, a prescindere dall’opzi Vai su Facebook

Anguissa apre al Napoli, Repubblica: si lavora al rinnovo, ecco quanti anni di contratto gli hanno offerto; REPUBBLICA - Napoli, si lavora con Anguissa per un'intesa sul rinnovo su base triennale; Anguissa cambia idea, contatti per il rinnovo: il nuovo contratto – La Repubblica.

Repubblica: “Anguissa resta, il Napoli cambia strategia: no a Musah, ora si punta al rinnovo fino al 2028” - Dalla cessione imminente al ruolo centrale nel nuovo progetto firmato Antonio Conte. Da napolipiu.com

REPUBBLICA - Napoli, si lavora con Anguissa per un'intesa sul rinnovo su base triennale - Repubblica scrive a proposito del futuro del centrocampista del Napoli Frank Anguissa: "Si è raffreddata la pista relativa al centrocampista del Milan, Yunus Musah, anche perché potrebbe restare Angui ... Lo riporta napolimagazine.com