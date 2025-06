Report | le anticipazioni della puntata di stasera 22 giugno 2025 su Rai 3

Stasera su Rai 3, alle 20:30, torna Report, il celebre programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Questa nuova stagione promette di scatenare polemiche e svelare verità nascoste, affrontando temi caldi e attuali con il tipico rigore giornalistico. Non perdete le anticipazioni e i servizi esclusivi che vi terranno col fiato sospeso: ecco cosa ci aspetta nella puntata di domenica 22 giugno 2025.

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 22 giugno 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 22 giugno 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 22 giugno 2025 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. Pronto Soccorso intasati e lunghe attese per fare una ecografia sono ormai la norma. Ma come andrebbero le cose se ci fosse un filtro sul territorio? Cioè medici di famiglia e strutture di comunità che gestiscono malati cronici, patologie minori e soprattutto che fanno prevenzione? Domande al centro dell’inchiesta “Case senza comunità” di Giulio Valesini, Lidia Galeazzo e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione Alessia Pelagaggi, che apre “Report”, in onda domenica 22 giugno alle 20. 🔗 Leggi su Tpi.it