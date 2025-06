Replica La Promessa in streaming puntata 22 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, domenica 22 giugno 2025, torna l’appuntamento con la soap spagnola La Promessa, trasmessa da Mediaset. Nella puntata di oggi, Catalina si trova in grande pericolo mentre Pelayo fa una rivelazione choc per proteggerla. Se vi siete persi qualche episodio o volete rivivere questa emozionante storia, ecco il video Mediaset in streaming della puntata di oggi, disponibile gratuitamente per voi. Non perdete questa occasione di seguire ogni momento della soap!

Nuovo appuntamento oggi – domenica 22 giugno 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Catalina rischia la rovina. Pelayo ha rivelato a tutti che la ragazza è incinta e ha mentito per proteggerla, dicendo di essere lui il padre del bambino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 22 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: promessa - puntata - giugno - replica

Replica La Promessa in streaming puntata 3 giugno 2025 | Video Mediaset - Oggi, martedì 3 giugno 2025, non perdere il nuovo appuntamento con "La Promessa"! In questa puntata, Petra mette in discussione i veri sentimenti di Jana nei confronti di Manuel, creando tensioni che fanno riflettere sull'amore e le sue complessità.

Anche stasera vi lasciamo con il video della puntata odierna de #LaPromessa. Buona serata, promisers! ? #LaPromesa Vai su Facebook

Replica La Promessa in streaming puntata 22 giugno 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset.

Replica La Promessa in streaming puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset0 - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ... superguidatv.it scrive

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 giugno - Le trame delle puntate della settimana di La Promessa tra domenica 22 e sabato 28 giugno, ecco tutte le anticipazioni e quello che ci aspetta ... Come scrive gazzetta.it