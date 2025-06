Relazioni sociali in crisi | come l’educazione può ricostruire il tessuto civile del Paese

In un’Italia alle prese con relazioni sociali in crisi, l’educazione può diventare la chiave per ricostruire il tessuto civile. Come evidenziato nel recente rapporto di Remo Lucchi, presidente di Eumetra, il nostro paese affronta un’emergenza sociale fatta di disagio, conflitti culturali e scarsa progettualità. La soluzione? Una scuola rinnovata, capace di coinvolgere emotivamente e formare cittadini consapevoli, pronti a riscrivere il futuro del nostro Paese.

Riproponiamo il testo di Remo Lucchi, Presidente advisory board Eumetra, registrato nel link ASviS del 10 giugno 2025. Nel Report crescente disagio relazionale, scarsa progettualità e conflitti culturali: l’Italia affronta un’emergenza sociale. La chiave è una scuola nuova, che coinvolga emotivamente e formi cittadini consapevoli. Negli ultimi anni abbiamo sistematicamente analizzato lo scenario sociale, individuando di volta in volta un peggioramento nella vita relazionale, in seguito a contrapposizioni culturali crescenti. Sul piano prospettico questa tendenza non è accettabile perché potrebbe produrre conseguenze socialmente pericolose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

