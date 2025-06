Regione Toscana | nuovi fondi per sostenere l’agricoltura e la zootecnia

La Regione Toscana ha deciso di aumentare le risorse dedicate alle attivitĂ agricole e zootecniche, con l’obiettivo di rafforzare la competitivitĂ delle aziende locali. Il presidente Eugenio Giani ha sottolineato l’importanza di finanziare i bandi per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico, con particolare attenzione alle aree interne, montane e alla cosiddetta “Toscana diffusa”. «Stiamo proseguendo sulla strada dell’incremento delle risorse per sostenere il settore agro-zootecnico – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura e alla Toscana diffusa, Stefania Saccardi – con contributi fondamentali per favorire il rinnovamento del patrimonio genetico animale nella nostra regione». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Regione Toscana: nuovi fondi per sostenere l’agricoltura e la zootecnia

