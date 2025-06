Regionali Rubano Fi | Apriamoci all’area dei moderati

In un panorama politico spesso segnato da confronti aspri e divisioni, Francesco Rubano invita a un approccio diverso: aprirsi alla società civile e alle voci moderate. Per le prossime regionali, l’obiettivo è raccogliere idee innovative dai cittadini e dai rappresentanti di imprese, professionisti, agricoltori, sanitari e associazioni. È tempo di costruire un dialogo costruttivo, lontano da polemiche e rancori, per un futuro più stabile e condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti "Per le regionali vi invito a raccogliere idee e proposte tra gli elettori e i rappresentanti del settore delle imprese, delle professioni, del comparto agricolo, sanitario e associativo. Apriamoci alla società civile e all'aera dei moderati. Non parliamo degli altri, non attiviamo scontri personali, distinguiamoci dai veleni e dai rancori". Così Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento, in un messaggio indirizzato ai sindaci ed amministratori locali azzurri e alla dirigenza del partito. " Noi – prosegue – dobbiamo costruire e non distruggere.

