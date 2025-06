Regionali Martusciello Fi | Nome del candidato? Nemmeno sotto tortura

Il silenzio avvolge il nome del candidato regionale di Forza Italia in Campania, tanto che Martusciello scherza: "Nemmeno sotto tortura." Mentre si attende la decisione finale, la suspense cresce, e l’attenzione si concentra sulla selezione di un profilo di assoluto valore. La partita è aperta, ma il nome rimane un mistero che invita a riflettere sulla strategia e le alleanze di Forza Italia per le imminenti regionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il nome del candidato è coperto. Nemmeno sotto tortura”. Così il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, risponde ai giornalisti che a San Giorgio del Sannio gli chiedono chi sia il quarto nome consegnato ad Antonio Tajani per la valutazione in vista della candidatura alla presidenza della Regione Campania. “Parliamo di persone di assoluto valor e – aggiunge Martusciello -. Mai candidati prima, eccezion fatta per Giosy Romano. La società civile ha tempi di metabolizzazione diversi da chi fa politica. Rispettiamo i loro tempi”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Martusciello (Fi): “Nome del candidato? Nemmeno sotto tortura”

