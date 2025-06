Regionali il Pd Ancona schiera i 9 corridori È ufficiale | la Mancinelli in campo per Ricci

Ancona si prepara a vivere una sfida elettorale più intensa che mai, con il PD schierando i suoi 9 candidati ufficiali e la Manzinelli in campo per Ricci. Un clima di tensione e attese si respira tra le fila dei democratici, mentre le parole della consigliera regionale uscente Manuela riecheggiano come un ammonimento: “Chi fa le regole non si candidi”. La corsa alle urne promette sorprese e svelerà chi saprà interpretare il futuro della città.

ANCONA Mai profezia fu più veritiera, nell?intercettare il presagio nefasto: «Chi fa le regole non si candidi», aveva tuonato la consigliera regionale Pd uscente Manuela. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Regionali, il Pd Ancona schiera i 9 corridori. È ufficiale: la Mancinelli in campo per Ricci

In questa notizia si parla di: ancona - regionali - schiera - corridori

Matteo Ricci "Per tutte le Marche": comincia da Ancona il tour attraverso tutti i 225 comuni regionali - Matteo Ricci, europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Marche, dà il via a un tour che toccherà tutti i 225 comuni marchigiani.

Pd Ancona, i circoli cittadini indicano per le regionali Valeria Mancinelli e Michele Brisighelli - I Circoli cittadini del Pd di Ancona si preparano alle imminenti regionali con entusiasmo e determinazione.

Regionali, il Pd Ancona schiera i 9 corridori. È ufficiale: la Mancinelli in campo per Ricci - ANCONA Mai profezia fu più veritiera, nell’intercettare il presagio nefasto: «Chi fa le regole non si candidi», aveva tuonato la consigliera regionale Pd uscente Manuela Bora. Lo riporta corriereadriatico.it

Regionali: Ricci (Pd), 'Normale liste agitino, ora si acceleri' - Lo ha detto Matteo Ricci, eurodeputato e candidato per il Pd a presidente della Regione Marche alle prossime ... Come scrive msn.com