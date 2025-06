Reda ladri in casa in pieno giorno | rubato tutto l’oro e i ricordi di una vita

Una tranquilla mattina di venerdì si è trasformata in un incubo per una famiglia di Reda, quando ladri hanno svaligiato la loro casa in pieno giorno, portando via oro e ricordi preziosi. Un colpo studiato nei minimi dettagli, che ha lasciato dietro di sé only devastazione e un senso di vulnerabilità. La scoperta della presenza dei criminali e le possibili strategie di osservazione sollevano interrogativi che devono essere affrontati al più presto.

Svaligiano una casa in pieno giorno, alle 10 del mattino, e portano via tutto l’oro e i ricordi di una vita. È successo venerdì mattina in via Leona, nelle campagne vicino a Reda. Qui una donna è rientrata a casa verso le 11 dopo essere uscita per fare alcune spese e ha trovato il portone del garage di casa aperto e all’interno tutto a soqquadro. I ladri avevano forse osservato i movimenti della famiglia per capire quando colpire e si pensa che siano entrati da una finestra al primo piano lasciata aperta. Da lì hanno girato tutta la casa, dove si trovano due appartamenti diversi: li hanno ispezionati entrambi, tirando giù i quadri dalle pareti forse alla ricerca di una cassaforte, che non c’era, gettando tutti i vestiti fuori dagli armadi e spostando anche i letti e i mobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reda, ladri in casa in pieno giorno: rubato tutto l’oro e i ricordi di una vita

