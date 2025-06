Red Dead Redemption 2 l’attore di John Marston ammette di aver sbagliato a parlare di un grande annuncio

Rob Wiethoff, voce iconica di John Marston in Red Dead Redemption 2, ha recentemente ammesso di aver frainteso le sue precedenti dichiarazioni su un grande annuncio. Dopo aver lasciato intendere una novità emozionante, molti fan avevano sperato in un evento clamoroso, come un aggiornamento next-gen con supporto a 60 FPS. La verità , però, si è rivelata ben diversa, portando a una riflessione sulle aspettative e i rumors nel mondo dei videogiochi.

Rob Wiethoff, storico doppiatore di John Marston di Red Dead Redemption 2, aveva recentemente lasciato intendere che una "notizia emozionante" sul gioco fosse in arrivo, supportato anche da Roger Clark, interprete di Arthur Morgan. In molti avevano subito pensato a un annuncio clamoroso da parte di Rockstar Games, magari un aggiornamento next-gen per Red Dead 2 con supporto a 60 FPS. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. Durante una diretta streaming, Wiethoff ha chiarito che non ha il potere di fare annunci ufficiali per Rockstar, sottolineando più volte che "Rockstar Games fa annunci per Rockstar Games" e che lui non è mai stato incaricato di rivelare nulla a nome della compagnia.