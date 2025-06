Recanati incidente choc | auto si sfrena e travolge e schiaccia una donna è grave portata a Torrette Sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Una scena da brivido si è consumata a Recanati, dove un'auto si è improvvisamente sfrenata in discesa, travolgendo e schiacciando gravemente una donna. L’incidente, verificatosi alle 17.45 in via Brodolini, ha mobilitato prontamente 118 e vigili del fuoco, che ora cercano di fare luce su questa tragica vicenda e sulle sue cause. La comunità è sconvolta, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni della vittima.

