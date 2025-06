Reazione a Catena altrimenti mi annoio | campioni eliminati è caos

Dopo due settimane di sfide avvincenti e colpi di scena, i Tiri Liberi sono stati eliminati da Reazione a Catena, il celebre game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Questa sera, domenica 22 giugno, il trio di campioni, composto da Luca, Sabrina e Fabio di Codroipo, lascia il palco con un montepremi notevole, dimostrando che, a volte, anche la fine è solo l'inizio di nuove avventure. La loro energia e determinazione resteranno a lungo nel cuore dei telespettatori.

Dopo due settimane, i Tiri Liberi sono stati eliminati da Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Nella puntata in onda questa sera, domenica 22 giugno, i campioni hanno salutato il pubblico del popolare programma tv. Il trio, formato da Luca, Sabrina e Fabio, coach di pallacanestro da Codroipo, in provincia di Udine, va via con un montepremi notevole: in totale gli ex campioni sono riusciti a portarsi a casa circa 160.000 euro. Nonostante la trasmissione sia iniziata da poco tempo, i Tiri Liberi erano già stati definiti come i Super campioni dell'edizione. Luca e Sabrina (marito e moglie) e Fabio (amico della coppia) si sono dimostrati molto preparati e per molte puntate sono apparsi imbattibili.