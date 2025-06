Real Madrid V Pachuca – line -up statistiche e anteprima

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un match imperdibile! Oggi vi portiamo un’anteprima esclusiva di Real Madrid vs Pachuca, una sfida ricca di emozioni che potrebbe segnare il destino del Gruppo H nella Coppa del Mondo di Club. Con analisi delle formazioni, statistiche e le ultime novità, siete pronti a scoprire tutto sullo scontro tra queste due grandi squadre? Restate con noi, perché la partita promette spettacolo!

2025-06-22 14:53:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima della partita per il Real Madrid V Pachuca. Il Real Madrid torna all’azione nel Gruppo H della Coppa del Mondo di Club domenica, cercando di assicurarsi la loro prima vittoria del torneo quando affrontano la squadra messicana Pachuca a Filadelfia. A seguito di un frustrante pareggio per 1-1 contro al-Hilal nella loro apertura, Los Blancos si siede al secondo posto nel gruppo e sta osservando tre punti cruciali e rafforzano le loro possibilità di avanzare ai knockout. La squadra di Xabi Alonso era lontana dal meglio nella loro prima partita, con Gonzalo Garcia che ha segnato presto prima che Ruben Neves abbia eguagliato dal rigore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

